Exclusiva Juanfe Sanz sobre el informe del CTA
El tertuliano desvela las medidas que va a tomar el Comité Técnico de Árbitros tras los errores en las últimas jornadas de Liga
Tras las polémicas arbitrales vividas en las últimas jornadas de Liga, el Comité Técnico de Árbitros ha decidido analizar 7 jugadas controvertidas, 4 en primera división y 3en segunda, según ha desvelado en exclusiva Juanfe Sanz.
Además, el tertuliano ha contado el documento se publicará este jueves y que el CTA se admitirán 4 fallos.
