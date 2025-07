Melanie se rinde tras 41 días en medio de la naturaleza más salvaje: "No quiero pasar otro día lejos de mi pareja"

Ya han pasado 41 días y, de los 10 participantes que comenzaron en Aislados Alone, ahora solo quedan 4: Melanie, Wyatt, Alan y Mikey. Hasta este momento, han tenido que enfrentarse a feroces depredadores, vientos despiadados y un frío infernal. Solo quien resista más se llevará el premio.

Melanie, de 55 años y natural de Nueva York, no está pasando por su mejor momento emocional y acaba derrumbándose. Echa mucho de menos a su pareja y, aunque reconoce que está viviendo una experiencia increíble gracias al concurso, para ella ya no es suficiente. "Tengo a una persona a la que quiero en casa. No quiero pasar otro día lejos de él porque no sé cuánto tiempo me queda. Quiero abandonar el concurso y pasar la vida con él", asegura entre lágrimas.

Reconoce que estar seis semanas sola en medio de la naturaleza más salvaje le ha afectado considerablemente. "Me siento vacía y no voy a perder tiempo haciendo cosas que ya no me hacen feliz", afirma tajante.

Ahora, solo quedan Wyatt, Alan y Mikey. ¿Quién de los tres se alzará con la victoria?