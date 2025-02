Álex Silvestre: “El Valencia no puede dar esta imagen”

El valencianismo está pasando por uno de sus peores momentos en la historia reciente del club y, así lo ha reflejado la afición abandonando Mestalla, en el minuto 30 del partido de Copa, ante el FC Barcelona. “La actitud de los once jugadores no se puede permitir”, ha afirmado Álex con contundencia. “Nos vamos porque no quiero que vivas esto”, ha desvelado Álex, sobre una frase de un padre a su hijo al salir de Mestalla. “El Valencia no puede dar esta imagen en un partido contra el Barça”, ha sentenciado el redactor de El Chiringuito.