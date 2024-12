Ancelotti, más modesto que nunca

El Real Madrid ha conseguido esta tarde su segundo título de la temporada, título que coloca a Carlo Ancelotti como el entrenador con más títulos de la historia del club merengue.

La victoria coincide con el galardón que recibió en el día de ayer el italiano: The Best a mejor entrenador. Edu Aguirre ha alagado al técnico en zona mixta y éste se ha mostrado muy modesto.