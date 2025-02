Edu Aguire: ''El Barça es un equipo de mentalidad floja''

Edu Aguirre reflexionó sobre el duelo copero entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, donde hizo hincapié en la fragilidad, tanto defensiva como mental, del elenco de Hansi Flick. El tertuliano madridista no se cortó la lengua y criticó la falta de autocrítica de los seguidores azulgrana en un partido donde encajaron cuatro goles como local. Para Edu el Barça es ''débil mentalmente en momentos importantes''.