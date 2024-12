Edu Aguirre: "El Atlético es el equipo menos fiable de los últimos diez años"

El Atletico de Madrid ha remontado un partido en el que llegó a ir 1-3 por debajo en el marcador. Los del Cholo presentaron su candidatura al título con una segunda parte para enmarcar frente al Sevilla en el Metropolitano.

Sin embargo, Edu Aguirre no cree que el club rojiblanco sea candidato real al título liguero. El tertuliano asegura que el Atlético de Madrid no es un equipo fiable.