Edu Aguirre desvela la oferta de Arabia por Rodrygo

El mercado de fichajes invernal se acerca a su fin, y con este, las ofertas de los clubes empiezan a salir a la luz. Edu Aguirre ha informado en exclusiva, en El Chiringuito, la oferta proveniente de Arabia Saudí con el objetivo de fichar a Rodrygo, jugador del Real Madrid. “La idea era pagar 300M al Real Madrid y 140M al jugador, pero Rodrygo ha dicho que no”, ha desvelado Edu. Además, “el club que más quiere a Rodrygo, en Europa, es el Manchester City”, ha sentenciado Edu.