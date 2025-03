Para el tertuliano, el Barça no es un equipo fiable

Edu Aguirre: ''Es un resultado engañoso''

El tertuliano madridista no dudó en criticar a un Atlético de Madrid en horas bajas, descartándolo de la lucha por LaLiga y cuestionando su capacidad para imponerse al Barça en la Copa del Rey. Pero no se detuvo ahí. Edu Aguirre también apuntó al conjunto azulgrana, calificándolo de "poco fiable" por su desempeño en la primera mitad.