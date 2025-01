Edu Aguirre: “Se vende mucho humo”  

El FC Barcelona ha vuelto a tener una noche mágica de Champions League, esta vez con una gran remontada ante el Benfica en el Estadio da Luz, eso sí, bajo polémica arbitral. Edu Aguirre entraba en a El Chiringuito afirmando que “el fútbol es maravilloso” gracias a la épica que da. A pesar de ello, el tertuliano considera que “el Barca es un equipo que no es solvente, está sobrevalorado”, ha sentenciado Edu Aguirre.