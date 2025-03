Edu Aguirre, sobre Yamal: ''Ni Messi ni Cristiano metían tanto goles a los 17 años''

El periodista Edu Aguirre ha elogiado el talento de Lamine Yamal, comparándolo con leyendas del fútbol como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. En el programa El Chiringuito de Jugones, Aguirre se refirió al joven jugador del FC Barcelona como “un fenómeno”, destacando su impacto en el equipo a pesar de su corta edad. Sin embargo, Aguirre también lanzó una advertencia sobre la necesidad de que Yamal aprenda a manejar las críticas. “Si no acepta las críticas, no sé qué mentalidad tendrá a los 22, 23 o 24 años”, comentó el periodista, sugiriendo que la falta de resiliencia ante las opiniones negativas podría afectarle a largo plazo en su carrera.

Para respaldar su argumento, Aguirre recordó el caso de Kylian Mbappé, quien recientemente recibió críticas tras su actuación frente al Atlético de Madrid. Según el periodista, el delantero francés supo gestionar la situación de manera positiva, usándola como motivación para elevar su rendimiento en los siguientes encuentros. La comparación con Cristiano Ronaldo y Messi apunta a la capacidad de ambos de sobreponerse a la presión y a los comentarios negativos a lo largo de sus trayectorias. Aguirre insinuó que, si Lamine Yamal quiere alcanzar la grandeza de estos referentes, deberá desarrollar una mentalidad fuerte y enfocarse en su crecimiento sin verse afectado por las opiniones externas.