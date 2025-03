Josep Pedrerol: "El 'zasca' de Vinicius al Real Madrid es brutal"

El Real Madrid no acudió a la gala del Balón de Oro en señal de apoyo a Vinicius Jr por la 'no conquista' del galardón. Sin embargo, el brasileño ha afirmado en rueda de prensa que él hubiera acudido para aplaudir a Rodri pero el club no le dejó.

Josep Pedrerol ha alucinado con las palabras del astro carioca, llegando a afirmar que "el 'zasca' de Vinicius al Real Madrid es brutal".