El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Información de Jota Jordi sobre el FC Barcelona

Jota: “Varios equipos pedirían impugnar el partido si juega en el Johan Cruyff” 

 ¿Dónde jugará el Barça esta temporada?  

Jota: “Varios equipos pedirían impugnar el partido si juega en el Johan Cruyff” 

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

El Barça todavía no sabe al 100% dónde jugará los partidos en casa en Liga. Jota Jordi ha desvelado en El Chiringuito la línea de pensamiento de algunos equipos de la competición, ya que “varios pedirían impugnar el partido sin el Barça juega en el Johan Cruyff”, afirmaba el tertuliano. Esta afirmación ha provocado una acalorada contestación de Alfredo Duro en la que sentenciaba la situación, “la norma dice lo que dice y el mínimo de asistencia son 15.000 personas”.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Mike Wolfe descubre en Carolina del Norte una insólita colección de antigüedades médicas

Mike Wolfe descubre en Carolina del Norte una insólita colección de antigüedades médicas

Jota: “Varios equipos pedirían impugnar el partido si juega en el Johan Cruyff” 

Jota: “Varios equipos pedirían impugnar el partido si juega en el Johan Cruyff” 

José: “Este martes se anunciará que el Barça-Valencia se jugará en…”  

José: “Este martes se anunciará que el Barça-Valencia se jugará en…”  

De campeón a artesano: Ben Abbott forja una reliquia del siglo VII
Momento destacado

De campeón a artesano: Ben Abbott forja una reliquia del siglo VII

Un avión lanza los materiales que necesita Chip Hailstone para reparar su embarcación
Momento destacado

Un avión lanza los materiales que necesita Chip Hailstone para reparar su embarcación

Fracaso histórico en El Desafío en la arena: ninguna pareja logra pasar a la final
Momento destacado

Fracaso histórico en Desafío en la arena: ninguna pareja logra pasar a la final

Por primera vez, Desafío en la arena se queda sin pareja vencedora.

Josep: “Hay que cuidar a Lamine”
Pedrerol sale en defensa del joven futbolista del Barça

Josep: “Hay que cuidar a Lamine”

¿Se debe liberar a Lamine Yamal en el partido ante Turquía?

Thomas y Alex conquistan de nuevo el Desafío en la arena con una obra surrealista arriesgada

Thomas y Alex conquistan de nuevo el Desafío en la arena con una obra surrealista arriesgada

Tradición y supervivencia: Chip Hailstone fabrica un original recolector de bayas para sus hijas en el Ártico

Tradición y supervivencia: Chip Hailstone fabrica unos originales recolectores de bayas para sus hijas en el Ártico

Juanfe: “La conclusión que saca Mediapro es que las instalaciones están obsoletas” 

Juanfe: “La conclusión que saca Mediapro es que las instalaciones están obsoletas” 

Publicidad