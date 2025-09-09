Jota: “Varios equipos pedirían impugnar el partido si juega en el Johan Cruyff” 

El Barça todavía no sabe al 100% dónde jugará los partidos en casa en Liga. Jota Jordi ha desvelado en El Chiringuito la línea de pensamiento de algunos equipos de la competición, ya que “varios pedirían impugnar el partido sin el Barça juega en el Johan Cruyff”, afirmaba el tertuliano. Esta afirmación ha provocado una acalorada contestación de Alfredo Duro en la que sentenciaba la situación, “la norma dice lo que dice y el mínimo de asistencia son 15.000 personas”.