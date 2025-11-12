“Vi un movimiento inminente de la extrema izquierda para ir a por mí”, asegura Rubiales

El expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, se mostró especialmente crítico en su intervención, asegurando que existió “un movimiento inminente e inmediato de la extrema izquierda de nuestro país, con unos intereses dirigidos y con una realidad paralela creada”. Según Rubiales, esta estrategia buscaba “un cambio de guion inmediato para ir a por mí” en un contexto político clave, en el que el presidente Pedro Sánchez necesitaba el apoyo de los partidos independentistas para ser investido.