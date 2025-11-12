Rubiales vincula su caída con el contexto político en España
“Vi un movimiento inminente de la extrema izquierda para ir a por mí”, asegura Rubiales
Luis Rubiales compareció en El Chiringuito de Jugones con un contundente mensaje titulado 'amnistía', donde denunció una supuesta persecución política en su contra, vinculándola al contexto de la investidura de Pedro Sánchez y el papel de los partidos independentistas.
El expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, se mostró especialmente crítico en su intervención, asegurando que existió “un movimiento inminente e inmediato de la extrema izquierda de nuestro país, con unos intereses dirigidos y con una realidad paralela creada”. Según Rubiales, esta estrategia buscaba “un cambio de guion inmediato para ir a por mí” en un contexto político clave, en el que el presidente Pedro Sánchez necesitaba el apoyo de los partidos independentistas para ser investido.
