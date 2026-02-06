Nadie puede fallar

El FC Barcelona sigue liderando la competición doméstica con mano de hierro, los de Flick se miden este fin de semana al Mallorca. Por su parte, el Madrid de Arbeloa se lo juega todo en Mestalla ante un Valencia muy necesitado.

El Atleti se mide a un Betis que buscará vengarse de la manita recibida en casa en cuartos de Copa del Rey. En definitiva, un fin de semana repleto de Chiringuito Live.