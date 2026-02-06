El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Vaya fin de semana tenemos por delante

Nadie puede fallar

LaLiga, más caliente que nunca

Nadie puede fallar

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

El FC Barcelona sigue liderando la competición doméstica con mano de hierro, los de Flick se miden este fin de semana al Mallorca. Por su parte, el Madrid de Arbeloa se lo juega todo en Mestalla ante un Valencia muy necesitado.

El Atleti se mide a un Betis que buscará vengarse de la manita recibida en casa en cuartos de Copa del Rey. En definitiva, un fin de semana repleto de Chiringuito Live.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Frontón en Mega

Este domingo en Frontón en Mega: Elordi y Zabaleta se enfrentan a Larrazabal y Mariezkurrena II

Walter Pandiani se rinde a Mourinho

Walter Pandiani se rinde a Mourinho

Nadie puede fallar

Nadie puede fallar

"Lamine ha decidido 'aislarse' de las rede sociales"
Exclusiva de José Álvarez

"Lamine ha decidido 'aislarse' de las redes sociales"

El consejo de Pandiani a Lamine: "Tiene que cambiar algunas cosas de su entorno"
El exfutbolista uruguayo, en El Cafelito de Josep Pedrerol

El consejo de Pandiani a Lamine: "Tiene que cambiar algunas cosas de su entorno"

Pandiani: "Yo recuperaba a Ramos, Valverde no es un líder"
El exfutbolista uruguayo no se corta en El Cafelito de Josep Pedrerol

Pandiani: "Yo recuperaba a Ramos, Valverde no es un líder"

El Rifle ha estado mano a mano con Josep Pedrerol en El Cafelito y la pregunta sobre el vestuario del Real Madrid era obligatoria...

Jota Jordi: “¡Ya está bien!”
El tertuliano culé se enfada tras las quejas arbitrales del madridismo

Jota Jordi: “¡Ya está bien!”

¿Deberían haber expulsado a Cancelo?

Lobo Carrasco: "Lamine Yamal es un 'chupón'"

Lobo Carrasco: "Lamine Yamal es un 'chupón'"

Edu Aguirre y Juanma Rodríguez se enfrentan por el Real Madrid

Edu Aguirre y Juanma Rodríguez se enfrentan por el Real Madrid

"Un especialista le ha recomendado a Nico Williams que pare"

"Un especialista le ha recomendado a Nico Williams que pare"

Publicidad