Roberto Morales: ''El cambio es un castigo por su implicación defensiva''

La sustitución de Lamine Yamal en el último partido de la selección española no ha pasado desapercibida. Roberto Morales, tertuliano y analista, interpretó la decisión del técnico como un claro aviso al joven extremo. “Hoy no ha estado bien y ha tenido un aviso de que si no está implicado defensivamente, se irá fuera”, afirmó Morales, dejando entrever que el seleccionador no tolerará desconexiones en el trabajo sin balón.

El momento clave que señala Morales ocurrió en una jugada en la que Pedro Porro quedó expuesto en un dos contra uno, sin recibir la ayuda defensiva esperada por parte de Yamal. Para el analista, este detalle habría sido determinante en la decisión de De la Fuente de sustituir al atacante antes del final del encuentro.