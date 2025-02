Tras la victoria ante el Rayo Vallecano, los de Flick han saltado el liderato de la liga. El partido, una vez más, no ha estado exento de polémica...

Edu Aguirre ha defendido que "no le gustaría ser líder así", a lo que Lobo Carrasco ha respondido argumentando que los madridistas no están sabiendo asumir los últimos resultados.