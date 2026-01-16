Programas

Este domingo en Frontón en Mega: Altuna III contra Ezkurdia y Zabala contra Martija

MEGA ofrecerá este domingo 18 el partido jugado el viernes 16 en Azpeitia, con los enfrentamientos Altuna III-Ezkurdia y Zabala-Martija.

Los aficionados a la pelota vasca tienen una cita este domingo en MEGA con la emisión del partido celebrado el pasado viernes 16 en el frontón de Azpeitia. La jornada reúne dos duelos de gran nivel que prometen intensidad y espectáculo sobre la cancha.

Por un lado, Altuna III y Ezkurdia protagonizan un enfrentamiento de alto voltaje entre dos de los nombres más destacados del circuito. Además, el programa incluye el choque de parejas entre Zabala y Martija, un duelo marcado por la solidez y la competitividad.

La retransmisión permitirá revivir una de las citas más esperadas del calendario reciente, acercando a la audiencia la emoción de la pelota mano desde uno de los escenarios más emblemáticos.

