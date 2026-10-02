A partir de las 10:00 horas
Ezkurdia-Martija y Jaka-Mariezkurrena II se juegan la final del Torneo San Mateo
El frontón Adarraga de Logroño acoge este domingo 4 de octubre la gran final del Torneo San Mateo.
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El Torneo San Mateo llega a su gran final este domingo 4 de octubre en el frontón Adarraga de Logroño.
Ezkurdia y Martija se enfrentarán a Jaka y Mariezkurrena II en un duelo decisivo para conquistar el título.
Una cita con la mejor pelota que podrá seguirse en Frontón, en MEGA.
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