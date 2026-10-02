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Ezkurdia-Martija y Jaka-Mariezkurrena II se juegan la final del Torneo San Mateo

El frontón Adarraga de Logroño acoge este domingo 4 de octubre la gran final del Torneo San Mateo.

Pelota vasca - Frontón (Sección)

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El Torneo San Mateo llega a su gran final este domingo 4 de octubre en el frontón Adarraga de Logroño.

Ezkurdia y Martija se enfrentarán a Jaka y Mariezkurrena II en un duelo decisivo para conquistar el título.

Una cita con la mejor pelota que podrá seguirse en Frontón, en MEGA.

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