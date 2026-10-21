Un oso acecha el campamento de Sue Aikens y ella no duda en enfrentarse a él

Un oso ronda las inmediaciones del campamento de Sue Aikens en Kavik y la protagonista de Vida bajo cero no está dispuesta a permitir que el animal invada su territorio.

El otoño acaba de comenzar en Alaska, pero las temperaturas todavía son demasiado altas para que los osos se refugien en sus oseras. Por eso, Sue debe extremar las precauciones para evitar que alguno se cuele en su campamento. No sería la primera vez que uno de estos animales le da un susto de muerte.

Decidida a mantenerlo alejado, Aikens se sube a su tractor y persigue al oso mientras realiza varios disparos para ahuyentarlo. Su estrategia parece funcionar porque el animal termina alejándose del allí.