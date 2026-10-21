Vida bajo cero

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Un oso acecha el campamento de Sue Aikens y ella no duda en enfrentarse a él

La protagonista de Vida bajo cero vive un momento de tensión cuando descubre que un oso merodea por su campamento de Kavik y decide ahuyentarlo antes de que se acerque demasiado.

Un oso acecha el campamento de Sue Aikens y ella no duda en enfrentarse a él

Publicidad

mega
Publicado:

Un oso ronda las inmediaciones del campamento de Sue Aikens en Kavik y la protagonista de Vida bajo cero no está dispuesta a permitir que el animal invada su territorio.

El otoño acaba de comenzar en Alaska, pero las temperaturas todavía son demasiado altas para que los osos se refugien en sus oseras. Por eso, Sue debe extremar las precauciones para evitar que alguno se cuele en su campamento. No sería la primera vez que uno de estos animales le da un susto de muerte.

Decidida a mantenerlo alejado, Aikens se sube a su tractor y persigue al oso mientras realiza varios disparos para ahuyentarlo. Su estrategia parece funcionar porque el animal termina alejándose del allí.

Mega » Programas » Vida bajo cero » Lo más destacado

Publicidad

Programas

Un reto basado en la temperatura: si se funden, están perdidos

Un reto basado en la temperatura: si se funden, están perdidos

Chip y Agnes, atrapados en Alaska por una violenta tormenta: vientos de 80 km/h y riesgo de congelación

Chip y Agnes, atrapados en Alaska por una violenta tormenta: vientos de 80 km/h y riesgo de congelación

Doug Marcaida enseña los secretos de Forjado a fuego

Doug Marcaida enseña los secretos de Forjado a fuego

Un oso acecha el campamento de Sue Aikens y ella no duda en enfrentarse a él
Momento destacado

Un oso acecha el campamento de Sue Aikens y ella no duda en enfrentarse a él

En esto consiste la Forja siberiana: forjar un cuchillo de los yakuto a bajo cero
Momento destacado

En esto consiste la Forja siberiana: crear un cuchillo de los yakuto a bajo cero

Jessie Holmes desafía las peligrosas aguas del río de Alaska en una arriesgada travesía en kayak
Momento destacado

Jessie Holmes desafía las peligrosas aguas del río de Alaska en una arriesgada travesía en kayak

Jessie se ha propuesto explorar una parte del territorio donde vive y la única manera de hacerlo es descender río abajo con su kayak.

El Taj Mahal: la impresionante historia de amor que dio origen a una de las Siete Maravillas del Mundo
Momento destacado

El Taj Mahal: la impresionante historia de amor que dio origen a una de las Siete Maravillas del Mundo

Construido por un emperador en memoria de su esposa fallecida, el Taj Mahal es mucho más que un monumento. Descubrimos los secretos de esta joya arquitectónica que sigue maravillando al mundo más de 350 años después.

¿Cómo se construyó la Gran Pirámide de Guiza? ‘Ingenieros de la antigüedad’ desvela los secretos de una de las mayores maravillas de la historia

¿Cómo se construyó la Gran Pirámide de Guiza? Ingenieros de la antigüedad desvela los secretos de una de las mayores maravillas de la historia

El peligro de la barrena: puede arrastrar una persona

El peligro de la barrena: casi destroza las muñecas de Andy

Los herreros tienen que forjar utilizando dos técnicas al mismo tiempo

Los herreros tienen que forjar utilizando dos técnicas al mismo tiempo

Publicidad