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El hermano de Chip Hailstone sufre un accidente durante una jornada de pesca

Los Hailstone viven momentos de angustia cuando el hermano de Chip se lesiona gravemente la muñeca cuando van a pescar.

El hermano de Chip Hailstone sufre un accidente durante una jornada de pesca

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Agnes Hailstone y su marido, Chip, se dirigen en moto de nieve a un lado que está a más de una hora de distancia de donde viven para ir a pescar, pese a que están a 25 grados bajo cero. En esta ocasión, les acompaña el hermano de Chip.

Durante el trayecto sufren un grave percance. El cuñado de Agnes está a punto de perder una mano y parece haberse roto la muñeca, por lo que deben regresar al pueblo en busca de ayuda. «Casi entro en pánico», reconoce Agnes, muy asustada por lo ocurrido.

Una vez en el poblado, lo llevan a una clínica para que examinen la lesión. Sin embargo, necesita atención médica especializada, por lo que tendrá que coger un vuelo chárter hasta la ciudad más cercana para ser atendido en un hospital.

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