Momento destacado
Los herreros tienen que forjar utilizando dos técnicas al mismo tiempo
La que han llamado can mai es una técnica adicional que va a poner a prueba su ingenio.
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Cada herrero tiene una barra de alto contenido en acero para que utilicen una técnica determinada.
Pero tiene que subir el nivel: en lugar de usar el revestimiento habitual de acero dulce van a usar miles de fragmentos de acero de alto contenido en carbono.
Según esa técnica can mai tienen que fabricar un lingote de damasco en cápsula utilizando esos fragmentos. Aunque no parece que les haga mucha ilusión utilizar esa técnica.
Tienen que usar dos técnicas: la san mai y la can mai como reto adicional.
Tienen que impresionar al jurado sobre todo demostrando que su hoja sea funcional, porque cortar el torpedo. Porque es una cosa brutal, tal y como afirman.
¿Tendrán suficiente con cinco horas? Si cometen errores igual se les quedan cortas.
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