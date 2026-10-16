¡La emoción de la pelota vasca llega a Mega! Ezkurdia y Peio Etxeberria se enfrentan en los cuartos de final del Campeonato del Cuatro y Medio

La emoción de la pelota vasca continúa en Mega con una nueva cita del Campeonato del Cuatro y Medio, una de las competiciones más destacadas de esta disciplina.

Este domingo, 18 de octubre, Ezkurdia y Peio Etxeberria se enfrentarán en el frontón Amorebieta IV en un duelo correspondiente a los cuartos de final del campeonato.

Dos pelotaris frente a frente en un encuentro en el que cada tanto será importante y donde la precisión, la velocidad y la estrategia serán fundamentales para imponerse sobre la cancha.