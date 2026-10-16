¡Más de 65 kilómetros en trineo! Andy y Denise se enfrentan a una dura travesía por Alaska

Andy y Denise se embarcan en una aventura por los paisajes helados de Alaska con un objetivo: recorrer más de 65 kilómetros hasta llegar a una antigua cabaña de tramperos. Mientras Andy cuenta con más de 30 años de experiencia realizando largas travesías, para Denise supone todo un desafío.

Durante el recorrido, la pareja debe mantenerse alerta ante los peligros que pueden surgir en cualquier momento. En un momento del trayecto, se encuentran con un lobo que se adentra en el bosque y deciden aprovechar para hacer una parada y permitir que los perros descansen tras recorrer unos 15 kilómetros.

Pero el esfuerzo empieza a pasar factura. Denise, poco acostumbrada a recorrer distancias tan largas en trineo, reconoce estar agotada. Andy aprovecha para explicarle algunas de las claves de la conducción, como la importancia de mover las rodillas y la cadera acompasadamente para evitar lesiones y esquivar las grietas del hielo, que podrían poner en peligro tanto a los perros como al propio trineo.

A pesar de las dificultades, Denise continúa aprendiendo a desenvolverse en un entorno tan exigente. Y es que, como asegura Andy, vivir en Alaska significa adaptarse constantemente a los desafíos que imponen el hielo y la naturaleza.