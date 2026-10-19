El peligro de la barrena: casi destroza las muñecas de Andy

Andy y Denise han recorrido 40 millas desde su casa en Eagle hasta el río Nation, en Alaska, 151 kilómetros al sur del círculo polar ártico y 34 grados bajo cero. Denisse va en trineo con su marido hasta que llegan al pantano en el que hay madrigueras de castores. Ahí se baja para que el perro Gris la siga y así entre todos abran un camino entre la nieve.

Se adentran en el hielo con un objetivo: encontrar castores para sacar beneficio por la carne y la piel. ¡Están justo encima! Un palo que sobresale de la nieve indica que hay una presa porque siempre que hay una madriguera hay una presa.

Para llegar hasta la capa de abajo utilizan una barrena de hielo, que puede abrir un agujero en un minuto y medio. El inconveniente es que aunque las barrenas atraviesan muy bien el hielo no lo hace con los palos, por lo que también tienen que usar el cincel.

Pero es peligroso. Tienen que tener mucho cuidado con las muñecas porque la barrena tiene mucha fuerza. ¡Casi lo tira! Mientras Andy la sujetaba, la barrena grió muy rápido y las manos de Andy giraron a la misma velocidad hasta que lo soltó. ¡Ha podido ser muy grave! Pero por suerte no le ha pasado nada.

La técnica es hacer varios agujeros y luego cortar el hielo en bloques con una motosierra y unirlos. Para la trampa necesitan cebo y utilizan álamo negro. Unen varios troncos de los que colgar el cebo para que los castores acudan para cogerlos con la trampa, que es bastante dura y dolorosa si te engancha.