¿Cómo se construyó la Gran Pirámide de Guiza? ‘Ingenieros de la antigüedad’ desvela los secretos de una de las mayores maravillas de la historia

Con más de 4.600 años de antigüedad, construida con más de dos millones de bloques de piedra y con una altura original de más de 145 metros, la Gran Pirámide de Guiza continúa siendo una de las mayores muestras del ingenio humano y de la precisión de la ingeniería antigua. De hecho, fue la estructura más alta del mundo hasta el siglo XIV.

"Es el edificio antiguo más grande y no solo sigue en pie, sino que es todo un icono", afirma la egiptóloga Joann Fletcher.

A través de las últimas investigaciones científicas y audaces expediciones, expertos y científicos intentan desentrañar cómo se levantó esta extraordinaria construcción y qué técnicas permitieron alcanzar semejante nivel de precisión hace miles de años.

La serie pone el foco en los conocimientos matemáticos y arquitectónicos de los primeros ingenieros, cuya extraordinaria maestría sentó las bases de la ingeniería moderna.

Y es que la Gran Pirámide de Guiza no solo impresiona por sus dimensiones, sino también por la precisión de su diseño y su orientación respecto a los puntos cardinales.

"No solo su tamaño impresiona, también las dimensiones, la proporcionalidad y las medidas son muy precisas. Cada lado es igual", explica el experto Mark Altaweel.

¿Cómo consiguieron los antiguos egipcios levantar una construcción tan monumental sin disponer de la tecnología actual? Ingenieros de la antigüedad busca las respuestas a uno de los grandes enigmas de la historia.