Se desata la tensión entre las tripulaciones debido a la falta de capturas y lo avanzado de la temporada de pesca

El matrimonio formado por Bill y Donna Monte se encuentran en una situación delicada. Después de 9 semanas de temporada de pesca, sus capturas no han sido las esperadas y apenas han pescado dos atunes rojos que no cubren los gastos que tienen cada vez que salen a faenar. Todo esto hace que la tensión sea máxima en el barco y que cualquier contratiempo desencadene una verdadera tormenta entre los miembros de la tripulación.

Si el 'Bounty Hunter' no logra remontar el vuelo en lo que queda de temporada, al final se deberán replantear el futuro y ni Bill ni Donna tienen una edad que les permita afrontar otros retos diferentes. Durante el viaje han logrado que un atún se enganche a una de las cañas, pero el sedal se ha enredado en el resto, por lo que la captura se complica. La tensión entre la tripulación aumenta y la captura corre peligro. Scott, el primer oficial, es el encargado de tirar del pez, pero cuando lo ven cercano al barco, descubre que no tiene el tamaño mínimo permitido, por lo que debe dejarlo ir. Bill y Donna se enfadan con él por ello, pero Scott se escuda en que no tenía el tamaño legal para ser capturado. La tensión en el seno del barco es máxima.