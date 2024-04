Barry quiere conocer la tienda donde Ivy vende lo que saca de los trasteros

En esta ocasión Barry no ha encontrado un trastero que le haya gustado, por lo que se ha ido de la última subasta con las manos vacías. Está intrigado con el resto de compañeros porque asegura que ellos compran cualquier cosa y no está seguro de que realmente hagan el dinero que dicen que hacen.

Por eso, ahora que tiene unos días libres porque no ha adquirido ningún objeto de la última subasta de trasteros, Barry quiere conocer de primera mano la tienda de Ivy donde este asegura que hace una gran cantidad de dinero. Cuando se presenta allí se lleva toda una sorpresa. Es una tienda enorme con un montón de objetos y muy desordenados. No cree que Ivy pueda hacer algo de dinero, pero Ivy asegura que sí. De hecho, el propio Barry intenta engañarle con un objeto y la broma no le sale bien