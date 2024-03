La vida casi imposible en la cordillera Brooks, el último lugar salvaje de Norteamérica

Erik Salitan es un joven que vive en Alaska desde hace 10 años cuando terminó el instituto. Es un guía que vive en la cordillera de Brooks en los alrededores del Círculo Polar Ártico.

No le verás en el supermercado local comprando carne. Todo lo que come lo caza él mismo, con las dificultades que todo eso conlleva. No sólo hay que encontrar la pieza, sino que hay que cazarla y despiezarla. Una tarea ingente a temperaturas bajo cero.

La cordillera Brooks es la última frontera natural de Norteamérica y vivir aquí es todo un desafío. La muerte está a la vuelta de la esquina.