Altuna III–Ezkurdia y Zabala–Martija se enfrentan en el play off del Campeonato de Parejas en Frontón en Mega

El Campeonato de Parejas entra en su fase decisiva con un atractivo enfrentamiento de play off entre las parejas Altuna III–Ezkurdia y Zabala–Martija. El partido se disputará en el frontón Beotibar de Tolosa y será retransmitido este domingo 22 de febrero en el espacio Frontón en Mega, ofreciendo a los aficionados una cita clave en la lucha por el título.

Ambas duplas llegan a este cruce con el objetivo de mantenerse en la pelea por el campeonato en una eliminatoria de máxima exigencia. Altuna III y Ezkurdia, dos de los pelotaris más sólidos del circuito, medirán fuerzas con la pareja formada por Zabala y Martija, que buscará dar la sorpresa y avanzar en la competición. El histórico Beotibar, uno de los escenarios más emblemáticos de la pelota vasca, será el marco de un choque que se prevé intenso y muy igualado.

La retransmisión en Frontón en Mega permitirá seguir en directo todos los detalles de este play off del Campeonato de Parejas, en una jornada determinante que puede marcar el camino hacia la final.