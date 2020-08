Daniel y Big T se han encontrado con una desagradable sorpresa. Los furtivos han entrado en su territorio de caza y no solo se han quedado con sus capturas, sino que se han permitido poner sus propias trampas. Daniel no da crédito a lo que está viendo, porque incluso descubre caimanes muertos que los furtivos no se han llevado. Todo tiene muy mala pinta hasta que descubre una trampa que él no ha puesto con un caimán vivo en ella.