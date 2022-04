Sasha, un lince euroasiático con un problema emocional que la doctora Susan debe tratar

No es habitual para la clínica de la doctora Susan recibir a un paciente como el que tienen hoy. Se trata de un lince euroasiático. Su dueña está preocupada porque está perdiendo peso y casi no come. Se lame mucho, pero no llega a comer.

Susan lo examina con mucho cuidado, pues se trata de un animal que puede herir gravemente a cualquiera debido a su tamaño. Según su historial tiene limpieza obsesivo compulsiva lo que le lleva a la doctora a pensar que se traga todo el pelo que se limpia. Tendrán que hacerle unas pruebas para comprobarlo, pero no será fácil