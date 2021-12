El Alfredo Duro más salvaje: "El Barça no tiene ninguna solución"

Pues para Duro... no la hay. El Barça no tiene solución, no hay posibilidades de ir al mercado y solo le queda confiar en su plantilla, en lo que tiene dentro y esperar a que cambien las cosas lo antes posible. Los de Xavi, que no ha conseguido revertir la dura situación en la que cogió el equipo, siguen dejando muy malas sensaciones, sin competir en liga y ahora tampoco en Champions, el Barça ve en la Europa League no solo una posibilidad de sumar un título sino que también de ganarse un billete para la Champions League de la temporada que viene.