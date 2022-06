Ana Garcés será la nueva voz del espectador en 'El Chiringuito de Jugones'

'El Chiringuito de Jugones', el programa líder de la noche temática y que emite Mega, dirigido y presentado por Josep Pedrerol, ha cerrado su primer fichaje para la nueva temporada: Ana Garcés. La periodista deportiva será la encargada de dar voz al espectador con la lectura de los mensajes procedente de las redes sociales, según desveló anoche Pedrerol.

Garcés estará pendiente cada noche de las redes para rastrear y transmitir los mensajes más relevantes que se publiquen en paralelo a la emisión del espacio. Esta sección, una de las más seguidas y de mayor repercusión, constituye una parte muy importante del programa, ya que es donde 'El Chiringuito de Jugones' interactúa directamente con los numerosos seguidores que se citan cada noche en la tertulia deportiva de referencia en la televisión.

Sobre su incorporación a 'El Chiringuito de Jugones', Ana Garcés explica: "Me sorprendió y me hizo muchísima ilusión que Josep pensara en mí para ser la voz de todos los espectadores. Es un programa en el que la aportación de la audiencia es muy importante y me siento muy orgullosa además de ser una gran responsabilidad. Todas las personas que interactúen con el programa tendrán cabida y su opinión será tenida en cuenta".

La nueva voz del espectador añade: "Tengo muchas ganas de empezar y de integrarme a todo el equipo de 'El Chiringuito' para formar parte de esta familia y poder aportar mi granito de arena para seguir cosechando éxitos".

La trayectoria de Ana Garcés

Nacida en Vila-real (1992), estudió periodismo en Elche, donde comenzó su trayectoria profesional en Radio Marca Elche y tras dos años, labor que compaginó con la finalización de su carrera, se trasladó a Madrid para trabajar en Onda Cero.

En 2016 se estrenó en el mundo de la televisión, en la sección de deportes de Antena 3 y tras varios años continuó su trabajo en Movistar+ y Goltv.

En 2019 regresó a Atresmedia para fichar por 'laSexta deportes' y 'Jugones', donde cubre la información del Villarreal CF, además de otros contenidos.

El líder de la noche temática

'El Chiringuito de Jugones', que emite Mega, la temática masculina de referencia, lideró en mayo con nuevo máximo de temporada al registrar un 4,5% de cuota de pantalla. El programa capitaneado por Josep Pedrerol marcó su máximo de la temporada el 4 de mayo con el pase del Real Madrid a la final de la Champions: 10,8% de cuota de pantalla y 603.000 espectadores.

Además de su repercusión televisiva, 'El Chiringuito de Jugones' es el programa con más impacto en redes. En lo que llevamos de mes ha generado 135.000 tweets y vuelve a colocarse como el programa temático más comentado incluso por delante de los programas de las generalistas y en uno de los más de más audiencia social de la televisión.

La emisión del 15 de junio, con la entrevista en exclusiva a Florentino Pérez, registró el mayor número de más tweets de la temporada: casi 50.000 en su franja de emisión.