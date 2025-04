''El Barça ha rozado el ridículo''

Edu Aguirre no dudó en cargar con dureza contra el FC Barcelona tras su clasificación a semifinales de Champions, en un partido que, pese al pase, dejó muchas dudas. El periodista calificó la actuación culé como “rozando el ridículo”, especialmente por tratarse de un rival que marcha octavo en la Bundesliga. Según Aguirre, la falta de experiencia del conjunto dirigido por Hansi Flick fue determinante para explicar el sufrimiento del Barça en un escenario de máxima exigencia. “El Barça no tiene experiencia en este tipo de momentos para la Champions”, sentenció.