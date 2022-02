Bondy, el pueblo que vio nacer a Mbappé

El PSG salió victorioso del primer asalto ante el Real Madrid. Los de Mauricio Pochettino vencieron 1-0 gracias a un tanto estratosférico de Kylian Mbappé. El galo cuajó uno de sus mejores partidos desde que llegó a París, y fue para desmontar a la defensa madridista.

Precisamente, Edu Aguirre se ha desplazado hasta Bondy, localidad francesa donde Kylian Mbappé tuvo sus inicios. Nuestro compañero nos ha mostrado el primer estadio donde entranaba, nos ha acercado a su gente, a su hogar... Un reportaje con una historia tremenda, la cual no te puedes perder. ¡Atención al reportaje de Edu Aguirre!