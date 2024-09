Vinicius concedió una entrevista a la CNN y habló sobre el racismo en España y el castigo que debería recibir nuestro país si esta situación no cambia. El jugador brasileño pide que no se celebre el Mundial de 2023 en España si los actos racistas no cesan. El embajador de Brasil en España ha querido pronunciarse sobre el tema y dice, "Brasil y España reconocen que el racismo es un problema que transciende sus fronteras y que requiere una cooperación permanente".