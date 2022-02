Edu Aguirre: "Benzema cree que llega y que jugará"

¡Este martes vuelve la Champions y vuelve con partidazos! Uno de ellos, el más esperado: Paris Saint Germain vs Real Madrid. Un partido con mucho morbo, Mbappé, Ramos... El Parque de los Príncipes acogerá un duelo de octavos que dará mucho de qué hablar.

Edu Aguirre se ha desplazado hasta la ciudad del amor para contarnos la última hora. Y si hablamos de ello, lo hacemos de Benzema. El francés era duda hasta último momento, pero finalmente ha viajado y, según informa Edu, el propio jugador decidirá si jugará el próximo martes. ¡No te pierdas la información de Edu Aguirre!