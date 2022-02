Edu Aguirre: "Confío en la remontada"

¡Qué noche para el Real Madrid! Los de Carlo Ancelotti estuvieron perdidos sobre el césped durante todo el partido y no tuvieron clarividencia de cara a puerta ni con la pelota en los pies. El sufrimiento se transformó en una derrota dolorosa en el último segundo de choque. Kylian Mbappé decantó la balanza con un golazo, tras una jugada individual que pasará a la historia de la competición.

Aún así, Edu Aguirre confía en la remontada merengue. El 1-0 es un resultado muy ajustado, y más ahora, que los goles fuera de casa no valen por dos. Eso hará que veamos un partido totalmente abierto para la vuelta en el Bernabéu, y Edu Aguirre ve un "2-0 o un 3-1" para entonces. ¡Ojo a la profecía de Edu!