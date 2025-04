Edu Aguirre: "Hubo un pique entre..."

El Real Madrid afronta una de las semanas más tensas de la temporada, una tensión que a los jugadores les ha afectado en el entrenamiento del viernes. Como ha desvelado Edu Aguirre, en exclusiva, en el plató de El Chiringuito, "fruto de la tensión hay un pique importante entre Bellingham y Rüdiger". En la sesión de entrenamiento, "hubo una mala entrada que provocó que se encararan y les tuviesen que separar", ha añadido Edu. Además, "la tensión no va a mayores y se dan la mano fruto de la tensión", ha matizado.