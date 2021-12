Edu Aguirre, muy duro: "Lo del Atleti de hoy es humo"

El pase del Atlético de Madrid para los octavos de final de la Champions League después de haber vencido al Porto por 1-3 está dando mucho que hablar. La hinchada colchonera, que estaba siendo muy dura con Simeone y los jugadores, está muy contenta con la hazaña conseguida y ha recuperado la confianza en el equipo.

Pero parece que el resto no lo ve como ellos y Edu Aguirre lo ha demostrado en su entrada a plató al afirmar que lo del Atleti era "humo" y que el Porto le había dado "un baño en la primera parte". Además, ha afirmado que los rojiblancos "no llegarán lejos en la Liga de Campeones". ¡Ojo a sus palabras porque no te dejarán indiferente!