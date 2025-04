Edu: “Hay que poner en valor a estos jugadores”  

El Real Madrid ha avanzado a la final de la Copa del Rey con mucho sufrimiento, tras su tercera prórroga de la temporada. Edu Aguirre, desde la zona mixta del Santiago Bernabéu, admitía que “el madrid no ha jugado bien y que no se pueden encajar cuatro goles, pero el están en otra final”. Además, a pesar de todos lo problemas que han sufrido los blancos, “hay que poner en valor a estos jugadores”, ha sentenciado.