Edu: "¿Qué más tiene que hacer?"

Xabi Alonso ha sido nombrado nuevo entrenador del Real Madrid, una decisión cuestionada por algunos tertulianos de El Chiringuito. Edu Aguirre ha 'estallado', en el plató de El Chiringuito, ante las dudas con el técnico donostiarra. "Ha sido entrenado por Ancelotti, Mourinho y Guardiola", ha afirmado Edu. "Ha jugado en Inglaterra, Alemania y el Real Madrid, coge al Leverkusen y gana la Bundesliga que nunca había ganado", ha añadido. "¿Qué más tiene que hacer?", se ha cuestionado Edu.