EL BARÇA ESPERARÁ A TOMAR CUALQUIER DECISIÓN CON KOEMAN HASTA DESPUÉS DEL PARÓN DE SELECCIONES

Roncero lo ha vuelto hacer. Tras el baile 'mambo' después del 2-8 en cuartos de final de la Champions de la temporada pasa, el tertuliano ha vuelto a dejar su sello esta noche con el 0-3 del cuadro bávaro al conjunto azulgrana en el Camp Nou. Al ritmo de 'One, Two, Three... Caramba' ha recordado a los tertulianos culés el partido de hoy.