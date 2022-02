Juanma Rodríguez: "¿Cómo? ¿Que el Barça no juega la Champions?"

¿Quéeeeeeeeee? ¿En serio? ¿Va de veras? El Barça no jugó ni martes ni miércoles. ¿Por qué? ¿Le toca la semana que viene? Ah, que no... que el Barça no juega la Champions League. Juanma Rodríguez alucina con la situación del conjunto azulgrana un día más. ¿Pero esto va en serio? ¿La Europa League?

Este vídeo y muchísimos más está disponible en la APP de El Chiringuito: CHIRINGUITOTV. ¡Descárgatela YA!

📲iOS: https://apps.apple.com/es/app/chiringuitotv/id1506566830

📲Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apptovnetworks.app