Hansi Flick empieza a estar cansado del 'caso Fermín'

"Flick está muy enfadado por la falta de intensidad"

"Flick está muy enfadado por la falta de intensidad"

El Barça tropezó en Vallecas (1-1), concedió muchas ocasiones y Hansi Flick se mostró muy enfadado en la rueda de prensa post al partido.

La información de José Álvarez es que el alemán está muy mosqueado con su equipo por la falta de intensidad. Además, informa que Hansi Flick comienza a estar cansado ya del tema Fermín porque considera que está despistando a su equipo.

Busquets Ferrer, al CTA: "Isi Palazón falta a la verdad"

"Flick está muy enfadado por la falta de intensidad"

"El Newcastle ha preguntado por Fermín y ya está en contacto por él"
Luis Mata: "Si el partido es en noviembre o diciembre, habrá unos 12 grados bajo cero"
Pedrerol: “El Ayuntamiento de Barcelona está esperando que el Barça…”

"Es imposible que el Betis fiche a Ceballos"

