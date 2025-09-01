"Flick está muy enfadado por la falta de intensidad"

El Barça tropezó en Vallecas (1-1), concedió muchas ocasiones y Hansi Flick se mostró muy enfadado en la rueda de prensa post al partido.

La información de José Álvarez es que el alemán está muy mosqueado con su equipo por la falta de intensidad. Además, informa que Hansi Flick comienza a estar cansado ya del tema Fermín porque considera que está despistando a su equipo.