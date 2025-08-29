Ya tenemos pareja ganadora de la nueva edición de Desafío en la arena

Después de muchas rondas eliminatorias y muchas esculturas diferentes, ha llegado el gran momento de la final. Hay tres parejas que optan al título y a los 10.000 dólares de premio. David y Dmitry, Thomas y Anique y Marie-Line e Isabelle deberán sacar lo mejor de sí mismos para convencer a los jueces de que sus esculturas son las mejores.

El tema en esta ocasión es libre y la decisión se tomará por la noche, por lo que las esculturas deben incluir una luces que aporten originalidad y dramatismo a la composición. En juego están ni más ni menos que 10.000 dólares.