De la Fuente se reivindica y saca pecho tras la victoria

España, actual campeona de Europa y de la Nations League, continúa desplegando un juego especial que acarrea una gran racha de victorias en el panorama internacional. Es por ello por lo que, tras el partido en rueda de prensa, Luis de la Fuente no lo ha dudado a la hora de reivindicarse en tras el partido: "No estoy agrandado, pero si lo estuviera... me lo habría ganado".