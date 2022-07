Albert Riera se sincera tras ser acosado por los ultras de su nuevo equipo

¡Qué vergüenza! Albert Riera, exfutbolista del Espanyol y el Mallorca, y actual entrenador del Olimpia Ljubljana, se ha visto obligado a abandonar la rueda de prensa en su presentación como técnico después de que los ultras del club le increparan y le echaran de la sala. El protagonista, que ha sufrido un episodio bochornoso, ha atendido la llamada de El Chiringuito y ha explicado lo que ha sentido y qué planes de futuro tiene tras el incidente.

"Estoy en shock. No es contra mí directamente, es contra la gestión del club", ha afirmado Riera, que ha admitido no haber sentido miedo pese a la emboscada sufrida. Además, ha confesado que el presidente del club le ha pedido que no abandone el club, decisión que no va a tomar, ya que está convencido de que "con victorias se puede revertir la situación". ¡No te pierdas sus declaraciones!