José Luis Mendilibar explotó en sala de prensa tras ver cómo se desmantela la plantilla sevillista. "Me están tocando las narices, hablan con los jugadores antes que con el club, les engañan y ofrecen miseria al club", comentó el técnico vasco tras caer en la tanda de penaltis ante el Manchester City en la final de la Supercopa de Europa. "Al final lo normal es que los jugadores se vayan. Hablan con los jugadores por detrás, se ponen de acuerdo con ellos, nos ofrecen miseria pero engañan al jugador. Así es difícil", estalló Mendilibar. La plantilla sevillista podría perder a dos futbolistas importantes en las últimas horas como son Acuña y Bono. El meta marroquí está muy cerca de marcharse al Al Hilal y el futbolista argentino ha acercado posturas con el Aston Villa. "Dicen que hay sanciones y cosas de esas pero yo no las veo, es algo que no termino de entender la verdad", concluyó el entrenador del Sevilla.