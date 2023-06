Edu Aguirre: "Catar está dejando de lado al PSG"

Al París Saint-Germain se le suman los problemas. Este último lo ha contado en exclusiva Edu Aguirre. Catar, desde hace unos meses, empieza a olvidarse del PSG y actúa dejándole de lado. Los cataríes ya no creen en el proyecto del PSG tras unos años envueltos de fracasos en la Champions League, a pesar de las grandes inversiones que se han llevado a cabo para formar una plantilla con estrellas mundiales y leyendas del fútbol (Messi, Mbappé, Neymar, etc) y millones de euros gastados en sueldos. Catar quiere llevar un nuevo proyecto a Inglaterra, concretamente al Manchester United, donde creen poder triunfar si las inversiones se llevan a cabo en dicho club, en vez de en el PSG, donde ya no encuentran más remedio.